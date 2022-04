Genau 6.167 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine wurden bis Ende März an 1.650 Schulen in Nordrhein-Westfalen aufgenommen. Das teilt das NRW -Schulministerium am Mittwoch mit.

Nach Angaben der Kultusministerkonferenz ( KMK ) wurden bundesweit inzwischen 41.170 ukrainische Flüchtlinge an Schulen in Deutschland verteilt. Bis auf Thüringen liegen inzwischen aus allen Bundesländern Zahlen vor. Mit 8.421 Anmeldungen liegt Bayern an der Spitze.