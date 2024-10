Terrorverdacht gegen Jugendliche: Anklage erhoben

Zunehmende Radikalisierung im Netz

Innenminister Herbert Reul ( CDU ) sprach kurz nach den Festnahmen im Landtag von einer "Radikalisierungsmaschine" im Internet. Früher wäre der Koran nur auf der Straße verteilt worden. "Da trafen sie ein paar wenige" , so Reul. Im Internet wäre die Reichweite heute deutlich größer. "Wir brauchen eigentlich eine Technologie, wie wir früher im Netz mitbekommen können, was wo läuft" , so Reul gegenüber dem WDR .

Oliver Huth: "Durchlauferhitzer für den Terrorismus"