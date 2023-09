Talentscouts: Wie das Land mehr junge Begabte fördern will

Wie arbeiten die Talent-Scouts?

Die Scouts gehen in die Oberstufen der weiterführenden Schulen – vor allem an die Gesamtschulen, Gymnasien und Berufskollegs. Dort setzt das Talent-Scouting-Programm an, das dann über Jahre weiterlaufen kann. Der 19-Jährige Jura-Student Berzan Gök ist überzeugt, dass er es ohne die Hilfe aus dem Programm nicht an die Uni geschafft hätte: "Die Unterstützung zu Hause war nicht da. Die Lehrer an der Schule hatten immer sehr viel zu tun. Im Talent-Scouting hattest Du immer einen Ort, wo Du über Dich selbst und Deine Gefühle und Deine Zukunft sprechen kannst." Berzan ist in seiner Familie der erste, der studiert.