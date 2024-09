NPS: Synthetische Drogen auch in NRW-Gefängnissen auf dem Vormarsch

Cannabis, Heroin, Kokain - Drogenkonsum in Gefängnissen in NRW ist ein Problem, das offenbar kaum in den Griff zu bekommen ist. Dabei weden immer häufiger auch synthetische Drogen entdeckt, die zu den sogenannten "Neuen psychoaktiven Substanzen" (NPS) zählen. Laut Justizministerium NRW gab es im ersten Halbjahr 109 solcher Funde. Im gesamten Jahr 2023 waren es nur 106 NPS-Funde gewesen.

NPS sind praktisch unsichtbar und geruchlos. Sie können auf Papier geträufelt und so zum Beispiel mit Notizblöcken ins Gefängnis geschmuggelt werden.

Wischproben an Besucherhänden

Das Ministerium will dagegen nun einen Drogenscanner einsetzen. In einer Art Pilotprojekt soll ein solches Gerät in der JVA Rheinbach an den Start gehen. Ähnlich wie beim Sicherheitscheck am Flughafen nehmen dann JVA-Mitarbeiter mittels eines Teststreifens Wischproben, die innerhalb von Sekunden von dem Detektor ausgewertet werden. Der Scanner ist mit einer Datenbank der Justiz in Rheinland-Pfalz gekoppelt, wo das Ergebnis mit zahlreichen bislang bekannten NPS abgeglichen wird.

Gescannt werden könnten dann zum Beispiel Postsendungen, Besucherhände oder andere Gegenstände, die auf dem Weg zu einem Gefangenen sind, sagte ein Sprecher des Justizministeriums dem WDR.