Landtagswahl: NRW-SPD legt Fünf-Punkte-Plan zur Pflege vor

Am Freitag hat der SPD -Spitzenkandidat im NRW-Landtagswahlkampf, Thomas Kutschaty, einen Fünf-Punkte-Plan zur Verbesserung der Pflege vorgestellt. Ihn will er im Falle eines Wahlsiegs umsetzen. "Die Pflege ist eins der drängendsten Probleme im Moment" , so Kutschaty. Die Lage in den Krankenhäusern sei " dramatisch ", die Ausbildung drohe zur Ausbeutung zu werden, weil teilweise eine examinierte Fachkraft acht Auszubildende betreuen müsse.

Kutschaty: "Teufelskreis durchbrechen"