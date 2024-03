ADFC: Wüst soll Straßenverkehrsgesetz retten

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC ) Nordrhein-Westfalen wirbt weiter für das im Bundesrat vorerst gescheiterte Straßenverkehrsgesetz. Das Gesetz der Ampel würde mehr "Verkehrssicherheit" und "nachhaltige Mobilität" bringen, sagte ADFC-Landeschefin Rebecca Heinz am Donnerstag in Düsseldorf. Der Lobbyverband der Radfahrer appellierte an Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ), sich im Vermittlungsausschuss für eine Kompromisslösung einzusetzen.

Eine neue gesetzliche Grundlage sei wichtig, um mehr Radschutzstreifen und Tempo-30-Zonen rechtssicher einrichten zu können, so Heinz. Das bisherige Gesetz sei ein "Autogesetz" , sagte der Co-Landesvorsitzende Axel Fell. Es müsse bei der Reform auch darum gehen, die Interessen von Fußgängern stärker zu berücksichtigen - etwa durch eine Entzerrung von Fußwegen und Radfahrzonen.

Länderkammer stoppte Ampel-Gesetz

Das von der Ampel-Koalition im Bundestag beschlossene Gesetz hatte im Bundesrat im November 2023 die erforderliche Mehrheit verfehlt. Auch das schwarz-grün regierte NRW stimmte nicht für das Gesetz.