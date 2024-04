Härtere Strafen für Kinder: Diskussion um Strafmündigkeit

Herbert Reul, NRW-Innenminister (CDU)

Herbert Reul tritt vor die Kameras, um eine Debatte über die Strafmündigkeit von Kindern unter 14 anzustoßen. Und er tut das mit drastischen Worten. "Wenn immer mehr Kinder und Jugendliche Bomben bauen oder jemanden ein Messer in den Bauch stoßen" , so Reul, "dann kann man nicht sagen: Der hat gar keine Verantwortung dafür." Nach neuen Zahlen des Bundeskriminalamtes ist die Zahl der tatverdächtigen Kinder im Vergleich zu 2019 um 43 Prozent gestiegen. Das macht es für Reul einfach, mehr Härte zu fordern. Der Innenminister verweist darauf, dass in anderen Ländern schon 12-Jährige strafmündig seien. Nur um gleich hinterher zu schicken, dass das alles für ihn noch eine "offene Frage" sei.