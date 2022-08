Affenpocken-Impfungen: NRW mit erster Bilanz

"Der Andrang auf die Impfungen ist enorm" , fasst es Infektiologe Daniel Gillor trocken zusammen. Er arbeitet in einer Praxis in Köln die schwerpunktmäßig Infektions- und Geschlechtskrankheiten behandelt und einige Impfdosen gegen die Affenpocken vom Land Nordrhein-Westfalen erhalten hat. "Unsere Warteliste ist lang, und es gibt insgesamt 700 bis 800 Leute die wir in Behandlung haben, für die eine Impfung sinnvoll ist."

Auch eine zweite Schwerpunktpraxis in Köln teilt auf WDR-Anfrage mit: „Der Andrang ist sehr groß“. Ebenso berichtet die Universitätsklinik Düsseldorf von vielen Anfragen an ihre Infektiologen zur Affenpocken-Impfung.

Große Nachfrage, wenig Impfstoff

Mikroskopaufnahme von Affenpocken

Nun hat das Land eine erste Bilanz vorgelegt: Knapp 1.800 Menschen wurden in NRW bis Ende Juli gegen die Affenpocken geimpft. Die Zahlen würden zeigen, dass die Impfungen „schnell und gut angelaufen“ seien, sagte ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums. Allerdings ist damit immer noch ein beträchtlicher Teil der Risikogruppe im Land ohne Impfschutz.

Denn aktuell können Gillor und andere Mediziner der großen Nachfrage nur mit einem kleinem Kontingent Dosen begegnen - in NRW steht schlichtweg wenig Impfstoff zur Verfügung. Rund 8.600 Dosen hat das Land bislang über den Bund erhalten. Etwa 5.800 davon, so teilt das NRW-Gesundheitsministerium auf WDR-Anfrage mit, hat es bislang an die fünf Regierungsbezirke in NRW verteilt. Der Großteil davon ging an den Regierungsbezirk Köln. Damit stehen dem Land derzeit noch rund 2.800 Dosen zur Verfügung.

Warten auf die Lieferung vom Bund

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums gibt es schätzungsweise aber etwa 28.000 Menschen in NRW, die ein besonderes Risiko mit Bezug zu den Affenpocken haben und daher möglichst zeitnah eine Impfung erhalten sollten. Das Robert-Koch-Institut (RKI) schätzt gegenüber dem WDR die Risikogruppe in NRW ähnlich groß ein. Für die Impfung ist in der Regel nach der ersten Spritze noch eine zweite – zeitlich versetzte – Dosis notwendig. Also werden etwa 56.000 Impfdosen benötigt, wenn alle diese Menschen vollständig immunisiert werden sollen.