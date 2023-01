Silvester-Angriffe: 33 Verfahren in NRW eingeleitet

Auch in NRW war es in der Silvesternacht in mehreren Städten zu Angriffen auf Polizei und Feuerwehrleute gekommen. Schwerpunkt der Randale lag dabei im Ruhrgebiet. Das geht aus einem Bericht des Innenministeriums an den Landtag hervor.

Hälfte deutsche Staatsbürgerschaft

Demnach wurden in NRW insgesamt 33 Verfahren wegen Angriffen auf Einsatzkräfte eingeleitet. Die Tatverdächtigen seien überwiegend männlich im Alter zwischen 14 und 55 Jahren und hätten etwa zur Hälfte die deutsche Staatsbürgerschaft, heißt in dem Papier. 41 Polizisten und drei Einsatzkräfte des Rettungsdienstes wurden demnach in der Silvesternacht verletzt.

Insgesamt ist es laut Bericht in der Silvesternach zu 2.945 polizeilichen Maßnahmen gekommen - und damit 638 mehr als im Jahr zuvor und 1.317 mehr als in der Silvesternacht 2020. Die Anzeigen wegen Sachbeschädigungen haben sich von 291 auf 448 erhöht, die Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung von 102 auf 174.

Der Bericht listet mehrere Vorfälle in Bonn, Bochum, Duisburg, Hagen, Essen und Gelsenkirchen auf.