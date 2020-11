Ölaustritt in Shell-Raffinerie: Probleme jahrelang ignoriert?

Vertrauliche Prüfberichte, die dem WDR -Magazin Westpol vorliegen, offenbaren zahlreiche Mängel in früheren Jahren an der Shell-Ölleitung, die in diesem Sommer Schlagzeilen wegen einer Grundwasser-Verseuchung im Kölner Süden gemacht hat.

Demnach hielten Prüfer bereits 2017 und 2018 diverse Mängel fest: Ungesicherte Armaturen, schwingende Rohre und Produktreste auf der 60 Jahre alten Leitung. Ein Rohrteil soll im Erdreich gelegen haben, so halten es Prüfer fest.

Behörde und Konzern bestätigen frühere Mängel

Auf Westpol-Anfrage bestätigen die Shell Rheinland Raffinerie sowie die Bezirksregierung Köln Mängel ab 2017. Sie hätten jedoch nicht die spätere Leckagestelle betroffen, sagt die Bezirksregierung. Nach Angaben von Shell sind die Probleme behoben worden. Bei einer Nachprüfung sei die Leitung mängelfrei abgenommen worden.

Shell betont: alle Mängel seien behoben worden

Ein erneuter Ölaustritt auf dem Raffinerie-Gelände sorgte im Sommer 2020 für große Sorgen bei Anwohnern - und weckte Erinnerungen an einen Vorfall aus dem Jahr 2012. Damals sickerten bei Shell in Wesseling mehr als eine Million Liter Kerosin ins Erdreich.

Doch diesmal wollte Shell demonstrieren, dass man dazugelernt hat: Das Unternehmen informierte im Netz über die Sanierung, setzte einen Gutachter ein, versprach Transparenz. Und gab an, das Rohr unter einer Werksstraße sei lediglich "bei unsachgemäßen Bauarbeiten beschädigt" worden. War die Leitung also ansonsten in Ordnung?

Leckage bei Shell schon deutlich früher festgestellt

Die Prüfberichte vermitteln ein anderen Bild: Auch der Ölaustritt ins Grundwasser dürfte deutlich früher begonnen haben, als Shell es bisher suggeriert. Der Konzern verweist in der Öffentlichkeit stets darauf, ein "Produktaustritt" sei im August 2019 festgestellt worden und die Leitung dann stillgelegt worden.