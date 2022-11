Ansturm auf NRW-Sektenberatungsstelle in der Krise

Sekten-Info-NRW-Team, Sabine Riede (zweite von links)

Sekten-Info NRW arbeite zurzeit mit fünf Beraterinnen und Beratern und decke Anfragen aus ganz NRW ab. Wenn der Druck durch die Krisensituation so bleibe, dann müsse das Personal aufgestockt werden. Dafür sei der Verein bereits mit dem sie fördernden NRW-Familienministerium " in guten Gesprächen ", so Leiterin Riede.

Schamanische Angebote gegen die "böse Welt"

Sehr beliebt seien derzeit etwa schamanische Angebote, die mit indianischen Amuletten, Bildern, Symbolen und Musik Stabilität gegen die "böse Welt" draußen versprächen, berichtete Riede zuvor der Deutschen Presse Agentur. Riede nennt das Beispiel eines Mannes, dessen vorher gut integrierter Bruder in eine schamanische Lebensgemeinschaft in NRW gerutscht sein soll, den Namen gewechselt habe, sich als " Krieger von einem anderen Planeten " begriffen und den Kontakt zu seiner Tochter abgebrochen habe.

Der Verein erhalte unter anderem viele Anfragen zu einer Frau, die sich als " Indianerin " präsentiere und behauptet, " hellsichtig " zu sein und " die geistige Welt zu hören ". Gegen Honorar bietet die Frau etwa " Jenseitskontakt " und die " energetische Reinigung " der Wohnung an. Auf Wunsch gehört auch Kommunikation mit den Tieren der Auftraggeber zum Programm.

Die Sucht nach alternativer Hilfe

90 Prozent der Kunden seien Frauen, sagt Riede. " Manche werden regelrecht süchtig danach. " Einige hätten in kurzer Zeit 30- bis 40.000 Euro dafür ausgegeben. Angesichts der Isolation durch verbreitetes Homeoffice in vielen Büros suchten vor allem junge Berufstätige Coachings als " Hilfe zum Durchhalten ", sagt Riede. Neben vielen seriösen Angeboten gebe es dabei auch unseriöse Veranstalter, die etwa für ein Internet-Coaching 400 Euro pro Stunde verlangten. Ein Alarmsignal sei immer, wenn Coaches Lösungen für ganz verschiedene Probleme auf einmal anböten.

Die Beratungsangebote von Sekten-Info NRW

Neben der persönlichen Beratung bietet der Verein auf seiner Website auch verschiedene Faltblätter, die über Themen wie Scientology, Salafismus, Islamistischen Extremismus/Jihadismus informieren, sowie Checklisten, die bei der Beurteilung helfen, ob es sich um eine Sekte, ein seriöses Coaching-Angebot handelt und um alternative Heilmethoden einzuschätzen.