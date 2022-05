Rangiert bei der Landtagswahl Krieg vor Bildung?

Schulministerin Yvonne Gebauer im Gespräch

Schulministerin Yvonne Gebauer hofft tatsächlich, dass der Krieg in der Ukraine und die steigenden Preise Schulpolitik bei der Landtagswahl in den Hintergrund drängen. Die Angst vor einem dritten Weltkrieg sei schon etwas anderes, was die Menschen momentan bewegt als vorrangig die Bildungspolitik, so Gebauer im WDR -Interview.

Der Vorsitzende des Gesamtschulverbandes GGG in NRW , Andreas Tempel sieht das ganz anders: „Ich glaube, dass Schulpolitik wahlentscheidend sein wird. Es ist wieder Kampfzone, weil eben gerade in der Pandemie vieles nicht richtig gut gelaufen ist.“

Wer von beiden recht hat, entscheidet sich am 15. Mai.