Was sagen die Zahlen nicht aus?

Was man daran nicht ablesen kann ist, welche Qualität zum Beispiel der Ersatzunterricht oder generell der Unterricht an dieser einen Schule hat, betont das Schulministerium. Die Qualität einer Schule lasse sich daran nicht messen. Viele Ausfälle seien auch systembedingt: Wenn Zeugnisse ausgegeben werden, Projekttage stattfinden, in den Karnevalshochburgen der Rosenmontag frei gegeben wird oder ganze Schulen geschlossen auf Schulfahrt gehen.