Wiederaufbau nach der Flut: Scholz und Faeser besuchen Bad Münstereifel

Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD ) ist am Dienstag zu einem Besuch in Bad Münstereifel eingetroffen. Scholz will sich ein Bild vom Stand des Wiederaufbaus in der vom Juli-Hochwasser des vergangenen Jahres besonders betroffenen Region machen. Begleitet wird Scholz von Bundesinnenministerin Nancy Faeser ( SPD ) und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ).