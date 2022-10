"Runder Tisch": Hoffnung für ehemalige Verschickungskinder

Mutmaßlich tausende Kinder wurden in den Jahrzehnten nach Kriegsende bis 1990 in Ferienheime geschickt - und dort systematisch misshandelt. Bekannt geworden war das bereits vor einigen Jahren. Um die Vorfälle aufzuarbeiten, will die Landesregierung auf Betreiben der SPD nun einen "Runden Tisch Kinderverschickungen" einrichten. Starten soll das Projekt Anfang 2023.

Worum geht es?

In den Nachkriegsjahren gab es bis 1990 für Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder während der Schulferien auf organisierte Freizeiten zu schicken. Ziel waren große, internatsartige Ferienheime meist in guten Lagen: An der Nord- oder Ostsee, im Schwarzwald, aber auch an Orten in NRW.

Nicht überall, aber offensichtlich in vielen dieser Häuser erging es den Ferienkindern schlecht. So sind Fälle von Misshandlung auf Schloss Heltorf bei Düsseldorf dokumentiert. Auch in Oberkassel bei Bonn gab es mit den Kindersanatorien Haus Ebton und Haus Bernward zwei offenbar berüchtigte Verschickungsheime.