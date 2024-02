Ruhr-Konferenz: Hält Regierung kritischen Bericht unter Verschluss?

Leitbild fehlt

Tatsächlich übt der Evaluationsbericht eine Hauptkritik am bisherigen Verlauf der Ruhr-Konferenz: Es fehle ein übergeordneter Rahmen, ein Leitbild. Wörtlich heißt es auf Seite 18: "Die mangelnde Zielorientierung und Transparenz sowie der fehlende übergeordnete Rahmen (Leitbild und Leitlinien) führten ferner in Teilen dazu, dass sowohl von Seiten einiger Fachressorts als auch einiger Projektverantwortlicher die Identifikation mit der Ruhr-Konferenz bzw. die Wahrnehmung, Teil der Ruhr-Konferenz zu sein, kaum noch vorhanden war." In den Handlungsempfehlungen am Schluss der Arbeit wird deshalb auch dringend empfohlen, einen solchen "übergeordneten Rahmen zu etablieren" . Hierzu bedürfe es einer "strategischen Öffentlichkeitsarbeit" .

Staatssekretär ist verantwortlich

Josef Hovenjürgen (CDU)

Verantwortlich für die Umsetzung solcher Empfehlungen ist der parlamentarische Staatssekretär im Heimatministerium, Josef Hovenjürgen. Er ist einer der engsten Mitarbeiter von Ministerin Scharrenbach. Seit 2022 ist Hovenjürgen für die Ruhr-Konferenz zuständig. Was bei der oppositionellen SPD für Verwunderung sorgt: Hovenjürgen soll seine Ministerin vor Ort nicht darüber informiert haben, dass es den Evaluationsbericht doch gebe.

Ruhr-Konferenz war Idee von Laschet

Die Ruhr-Konferenz wurde 2018 vom damaligen Ministerpräsidenten Laschet (CDU) ins Leben gerufen. Die Idee: Alle Akteure an einen Tisch bringen, um so Impulse für die Entwicklung des Ruhrgebiets in den nächsten 20 Jahren zu setzen. Vorbild war eine ähnliche Aktion des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl Ende der 1980er Jahre, die sogenannte Montan-Konferenz.

