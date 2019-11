Das Landeskabinett hat die ersten 60 Millionen Euro für Projekte beschlossen, die im Zuge der Ruhr-Konferenz vorgeschlagen wurden. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und der verantwortliche Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner (beide CDU ) gaben am Mittwoch (06.11.2019) den Startschuss für die Vorhaben, die dem Ruhrgebiet neue Impulse geben sollen. "Wir wollen eine Strategie entwerfen" , so Laschet "damit das Ruhrgebiet endlich den Anschluss an des Rest des Landes schafft" .

74 Einzelprojekte

Im kommenden Jahr soll zunächst in sogenannten Machbarkeitsstudien ermittelt werden, ob und wie die Projekte umzusetzen sind. Die 74 Einzelprojekte unter dem Motto "Chancenregion Ruhr" gliedern sich in die fünf Themenfelder:



Mobilität und Verkehr

Wirtschaft und Arbeit

Vielfalt und Zusammenhalt

Klima und Umwelt

Bildung und Forschung

Gemeinsam mit Kommunen, Hochschulen und Verbänden sollen die Ideen in den kommenden Jahren umgesetzt werden. Der Zeithorizont vieler Vorhaben läuft über zehn Jahre und mehr.