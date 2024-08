Stellvertretender AfD-Landeschef Klaus Esser legt Parteiämter nieder

Der AfD -Landtagsabgeordnete Klaus Esser ist von seinen Ämtern in Partei- und Fraktionsvorstand zurückgetreten. Er lege die Posten mit sofortiger Wirkung nieder, teilte Esser in Düsseldorf mit. Er wolle damit Schaden von Partei und Fraktion abwenden, seine Arbeit im Landtag aber fortsetzen. Er habe Partei und Fraktion entsprechend informiert. Die AfD hatte zuvor angekündigt, die Vorwürfe zu prüfen.

In einem Statement geht der AfD-Politiker in die Offensive: "Thema sind Vorwürfe, die vier Jahre und länger zurückliegen. Ich soll politisch und existenziell vernichtet werden, unser erfolgreicher Landesverband soll destabilisiert werden." Die Vorwürfe seien "von destruktiven Personen aus dem Inneren unserer Partei vorbereitet und gezielt an die Presse gespielt" worden.

Keine Stellungnahme zu Vorwürfen

Zu den Vorwürfen wollte sich Esser mit Hinweis auf Ermittlungsmaßnahmen nicht konkret äußern, verwies aber auf die Unschuldsvermutung, die für ihn gelte. Die Staatsanwaltschaft in Aachen hatte bestätigt, dass gegen Esser Vorermittlungen eingeleitet worden seien. Es seien zwei Strafanzeigen eingegangen. Er werde die Arbeit der Behörden unterstützen, um die im Raum stehenden Vorwürfe aufzuklären, so Esser.