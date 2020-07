Urlaub im Corona-Sommer: Rückkehrer als Gefahr

Virus aus Risikogebieten eingeschleppt

Das RKI führt eine Liste von Ländern, die bei Coronafällen der vergangenen vier Wochen in Deutschland als " wahrscheinliche Infektionslände r" genannt wurden. Am häufigsten wurde Deutschland genannt, danach folgen Serbien (224) und der Kosovo (174), gefolgt von der Türkei (43) und Bosnien-Herzegowina (42). Alle vier Länder zählen zu den von Deutschland definierten Risikogebieten.

Das NRW-Gesundheitsministerium hatte am Montag (20.07.2020) mitgeteilt, dass " Gespräche " über Corona-Testzentren an Flughäfen geführt werden. Der SPD-Landesfraktionsvorsitzende Thomas Kutschaty hält landesweite Testzentren nicht nur an Flughäfen, sondern auch an großen Bahnhöfen für notwendig, verbunden mit einer Testpflicht für alle Rückkehrer aus Risikogebieten. " Das scheint mir ein geringerer Eingriff in die Grundrechte der Betroffenen zu sein als für zwei Wochen in Quarantäne zu müssen ", so Kutschaty. Verpflichtende Tests müssten " selbstverständlich für die Betroffenen kostenlos sein" .

Klar ist: Wer aus einem dieser Risikogebiete nach Deutschland einreist, muss das dem örtlichen Gesundheitsamt melden und sich sofort in eine zweiwöchige Quarantäne begeben. Ausnahmen gelten für Einreisende, die einen frischen, negativen Corona-Test vorweisen können.