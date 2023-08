Guido Reil stellt Strafanzeige gegen AfD-Politikerin

In der Strafanzeige heißt es, dieser Zusammenhang würde zeigen, dass aktiv versucht worden sei, " willentlich eine Wiederwahl des Antragsstellers zu verhindern ". In Magdeburg fehlten Reil am Ende 14 Stimmen, um auf Platz 4 der Europawahlliste zu kommen - was wohl ein sicheres Mandat für weitere fünf Jahre im Europaparlament bedeutet hätte.

Auch ein weiterer Versuch, auf einen der hinteren Plätze zu kommen, scheiterte an dem Votum der AfD -Delegierten. Damit scheidet Reil nach der Europawahl 2024 aus dem Parlament aus. Bei der Wahl 2019 war er noch einer der Spitzenkandidaten der Partei, nachdem er drei Jahre zuvor von der SPD in die AfD übergetreten war - unter bundesweiter Beachtung.

Betroffene schweigen zum Vorgang

Reil selber wollte sich auf WDR -Anfrage zu dem Sachverhalt nicht äußern, bestätigte aber die Strafanzeige - wie auch, dass die von ihm angezeigte Parteigenossin eine Unterlassungs- und Verpflichtserklärung abgegeben habe, nicht mehr zu behaupten, " Reil begrapscht seine weiblichen Mitarbeiter ". Auch diese Erklärung liegt dem WDR vor.