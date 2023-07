Wie die NRW-AfD in Magdeburg (fast) unter die Räder geriet

Es fing gut an: Auf dem Vorstandsabend der AfD am Donnerstag war traute Einigkeit zu spüren. Kaum Debatten über rechte Skandale oder Störmanöver. Strategisch wird NRW auch immer interessanter. Umfragen sehen die Partei hier bei um die 15 Prozent, in absoluten Stimmen ist das bedeutsamer als 30 Prozent in einem ostdeutschen Bundesland.