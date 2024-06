Allerdings: Diese Vorschriften können geändert werden. Sie finden sich im Strafrecht und im Disziplinarrecht. Für Letzteres ist die Landesregierung zuständig, der Reul selbst angehört.

Doch WDR-Recherchen zeigen, dass in der schwarz-grünen NRW-Koalition Uneinigkeit über das Vorgehen gegen Rechtsextreme im Polizeidienst herrscht: Die Grünen wollen das Disziplinarrecht grundlegend ändern, das CDU-geführte Innenministerium nicht.

Regelung für Bundesbeamte als Vorbild?

Herbert Reul (CDU)

Die Blaupause für eine neue Regelung in NRW könnte der Bund sein: Er hat zwei entscheidende Regelungen vor Kurzem verändert. Seit April ist das "Gesetz zur Beschleunigung von Disziplinarverfahren in der Bundesverwaltung und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften" in Kraft.



Seitdem muss der Dienstherr keine Disziplinarklage mehr vor Gericht starten, um seine Beamtinnen und Beamten erheblich zu bestrafen. Stattdessen kann er " sämtliche Disziplinarmaßnahmen, einschließlich der Zurückstufung, der Entfernung aus dem Beamtenverhältnis und der Aberkennung des Ruhegehalts, durch Disziplinarverfügung aussprechen" , wie es in der Begründung zum Gesetz heißt. Zwar kann jeder Beamte gegen eine solche Verfügung klagen, aber: Anstelle von Gerichten entscheidet seitdem erstmal die Polizeibehörde selbst über weitgehende Strafen für rechtsextreme Polizisten.

Das ist eine fundamentale Veränderung der Zuständigkeit. Doch diese neue Regel gilt bisher nur für Bundesbeamte. Für die wesentlich zahlreicheren Landesbeamten, darunter die rund 58.000 Polizeibediensteten in NRW, gilt diese Regel bislang nicht - das Land müsste sie selbst einführen.

Grüne loben Bundesregel als "sehr klug"

Julia Höller (Grüne)

Julia Höller, die innenpolitische Sprecherin der Grünen im nordrhein-westfälischen Landtag, ist dafür. Die Neuregelung des Bundes nennt sie "sehr klug" . Diese Änderung sei "ein ganz wichtiges Instrument, um Verfassungsfeinde schneller, einfacher und transparenter aus dem öffentlichen Dienst entfernen zu können" , so Höller.

Das CDU-geführte Innenministerium sieht das anders: "Es ist daher derzeit nicht beabsichtigt, das Disziplinargesetz für das Land Nordrhein-Westfalen an das novellierte Bundesdisziplinargesetz anzupassen und das Institut der Disziplinarklage abzuschaffen" , teilt ein Sprecher mit.

Auch eine zweite Neuregelung des Bundes, die das Land übernehmen könnte, sorgt für eine Kontroverse zwischen CDU und Grünen: Die Frage nach der Fortzahlung der Bezüge an Polizistinnen und Polizisten, die gegen ihre Entfernung aus dem Dienst klagen.

CDU-geführtes Innenministerium bremst