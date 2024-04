NRW-Polizei identifiziert rund 80 Rechtsextreme in den eigenen Reihen

Die Polizei in NRW hat in den vergangenen vier Jahren rund 80 Rechtsextreme in den eigenen Reihen identifiziert und ihr Verhalten bestraft. Das geht aus aktuellen Zahlen des Innenministeriums hervor, die dem WDR vorliegen.

In 17 Fällen Beamtenverhältnis beendet

"Von den 83 Hinweisen, die nach abgeschlossener strafrechtlicher und/oder arbeits-/disziplinar-/beamtenrechtlicher Prüfung eine Ahndung nach sich zogen, wurde in 17 Fällen das Beamtenverhältnis beendet" , teilte ein Sprecher des Ministeriums mit.