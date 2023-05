„Die Freier können mit dir alles anstellen“

Probleme nicht nur in Düsseldorf

"Marie" erzählt von ihrem Alltag auf dem Essener Straßenstrich.

Düsseldorf ist nicht die einzige Stadt in NRW, in der ein Sperrbezirk Prostituierten auf der Straße Probleme bereitet . Auch in Aachen sind die Frauen nach Einschätzung von Mitarbeiterinnen der Hilfseinrichtung „Liane“ darauf angewiesen, die Freier im Sperrbezirk zu treffen und dann in entferntere Gegenden zu fahren. Laut Sozialarbeiterin Nora Gehendges kommt es dann regelmäßig zu Gewalt: „Es ist eine prekäre Situation“.

Der Eingang zu einer Verrichtungsbox in Essen.

Dass es auch anders geht, zeigt der Straßenstrich auf einem ehemaligen Kirmesplatz in Essen. Hier arbeitet Marie, die in Wirklichkeit anders heißt. Betonpoller in der Mitte des Geländes helfen ihr und ihren Kolleginnen bei aufdringlichen Freiern: „Wir haben dann halt die Möglichkeit auf den Platz zu gehen, wo die nicht hinterher kommen mit dem Auto – Gott sei Dank.“ Zur Arbeit gehen die Frauen in sogenannte Verrichtungsboxen – direkt vor Ort und durch einen Sichtschutz abgeschirmt.

Städtische Unterstützung für Straßenstrich

Die Stadt Essen hat den Platz bereitgestellt. Er ist zentral gelegen, von der Straße aus nicht sichtbar und befindet sich mitten im Sperrbezirk – ist aber davon ausgenommen. In einem Container versorgen Mitarbeiterinnen eines Sozialträgers die Prostituierten mit Snacks, Beratungsangeboten, Kondomen. Und einem sauberen WC. Marie lächelt: „Das ist hier schon sehr, sehr schön“.

Blick vom Container auf den Straßenstrich in Essen.

Warum hat die Stadt ein solches Angebot geschaffen? Auf Anfrage des WDR erklärt eine Sprecherin, dass man so Einfluss auf die Akzeptanz des Strichs von verschiedenen Gruppen und auf den Schutz von Jugendlichen und Prostituierten nehmen könne. Ähnliche Konzepte wie in Essen gibt es zum Beispiel auch in Köln und Bonn.

Probleme bleiben ungelöst

Kann sich die Stadt Düsseldorf eine solche Alternative vorstellen? Auf Anfrage des WDR teilt die Stadt mit, dass es aktuell keine Pläne in diese Richtung gebe. Zwar finanziert sie Beratungsangebote für Prostituierte, die Probleme, die viele Sexarbeiterinnen durch den Sperrbezirk haben, löst das allein aber nicht.