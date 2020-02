Huren mit Verbrechern gleichgestellt

Besonders ärgern Anna die Bestimmungen über Sperrbezirke, die 1970 mit dem Zehnten Strafrechtsänderungsgesetz in Kraft getreten sind: " Die sind bis heute gültig, obwohl Prostitution seit 2001 nicht mehr als sittenwidrig gilt ."

Noch 1965 stuft das Bundesverwaltungsgericht Prostitution als gemeinschaftsschädlich ein und stellt die Tätigkeit von Huren mit der von Berufsverbrechern gleich. Erst die Ende der 60er-Jahre beginnende Strafrechtsreform macht damit Schluss.

Angst vor "St. Pauli"-Verhältnissen

Das Zehnte Strafrechtsänderungsgesetz ist unter dem Namen "Lex St. Pauli" in die deutsche Geschichte eingegangen. Denn viele Städte und Gemeinden befürchten damals Verhältnisse wie in Hamburg-St. Pauli: eine ungezügelte Ausbreitung der Prostitution, insbesondere der Straßenstriche.

Prostituierte auf dem Straßenstrich in Dortmund

Zum " Schutz der Jugend und des öffentlichen Anstands " verabschiedet der Bundestag am 26. Februar 1970 eine Gesetzesnovelle. Die Länder können nun" gewerbliche Unzucht " in Gemeinden bis zu 20.000 Einwohnern völlig untersagen. In größeren Kommunen kann Prostitution ganz oder teilweise - an bestimmten Tageszeiten oder Orten – verboten werden.

Prostitution entstigmatisieren

Verstöße werden mit Geldstrafen oder Freiheitsentzug von bis zu sechs Monaten geahndet. Daran ändert auch das Prostitutionsgesetz von 2001 nichts, das die Sittenwidrigkeit weitgehend streicht und Prostituierten mehr Rechtssicherheit einräumt.