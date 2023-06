Pilotprojekt EQAL will Brücke zwischen Polizei und Bürgern bauen

Viele Zugereiste kommen, so Reul, aus Staaten, wo die Polizei einen Obrigkeitsstaat vertrete und nicht demokratisch legitimiert sei. Auf der Flucht hätten viele mitunter schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht.

Düsseldorf-Oberbilk als Testgebiet

Das Pilotprojekt wird in Düsseldorf-Oberbilk durchgeführt, einem dicht besiedelten ehemaligen Arbeiterviertel, dessen Ausländeranteil mit rund 35 Prozent circa 12,5 Prozentpunkte über dem Durchschnitt der Stadt liegt. Dort soll die Polizei künftig gezielt das Gespräch mit den Menschen im Viertel suchen - jenseits von der Verfolgung von Straftaten oder Ermittlungen. So sollen sie Vertrauen aufbauen. Zudem sollen die Oberbilkerinnen und Oberbilker in Workshops erfahren können, wie genau die Arbeit der Polizei aussieht.