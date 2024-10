Verkehrskontrollen: Lasermessgeräte wieder im Einsatz bei der Polizei

Die Polizei in NRW nimmt 115 Lasermessgeräte wieder in Betrieb, die sie vorübergehend aus dem Verkehr gezogen hatte. Eine Überprüfung habe ergeben, dass es bei " ordnungsgemäßem Gebrauch " zu keinen unzulässigen Messfehlern komme, so ein Sprecher des zuständigen Landesamts für Zentrale Polizeiliche Dienste ( LZPD ).

Hersteller hatte über mögliche Messfehler informiert