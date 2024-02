Politischer Aschermittwoch in NRW: Ernste Töne statt Polemik

Deutliche Worte bei der SPD gegen AfD und CDU

Bei der SPD gab es deutliche Kritik an Wüsts Werben für eine solche Allianz. Man finde die Idee an sich sinnvoll, sagte SPD-Landeschefin Sarah Philipp: " Die Allianz, die Wüst so großspurig angekündigt hat, richtet sich gar nicht an uns ." Er wolle stattdessen lieber mit der Bundesregierung zusammenarbeiten, dabei spiele die Musik für Wüst am Rhein, so Philipp.

In den Reden ging es aber vor allem um die Gefahr durch den Rechtsextremismus. " Gegen Faschisten kämpft es sich am besten an der Seite von Sozialdemokraten ", mit Blick auf die aktuellen Massen-Proteste. " Der parlamentarische Arm des Rechtsextremismus ist die AfD ", sagte Philipps Vorredner Marc Herter. Der Oberbürgermeister von Hamm ist Vorsitzender des SPD-Bezirks Westliches Westfalen und offizieller Gastgeber im Freischütz.

Landtags-Fraktionschef Jochen Ott ging vor allem die CDU deutlich an. Man müsse den Sozialstaat gegen neoliberale Vorstellungen verteidigen! " Friedrich Merz ist ein Mann von gestern ", erklärte Ott. Aber nicht nur der CDU-Bundeschef bekam sein Fett weg, auch Hendrik Wüst sprach Ott deutlich an.

Wüst mache eigentlich den ganzen Tag nichts anderes, als mit dem Finger nach Berlin zu zeigen. " Wer so oft nach Berlin zeigt, der will da aber anscheinend hin ", so der Oppositionsführer. Dazu fehle dem Ministerpräsidenten allerdings die Substanz. " Wenn 20.000 Pfleger und Pflegerinnen sowie Erzieher und Erzieherinnen vor dem Landtag protestieren, verschwindet Hendrik Wüst durch die Hintertür."

Unternehmerpräsident: Regierung soll sich zusammenreißen

Klartext reden, das machen am Aschermittwoch nicht nur Politikerinnen und Politiker. Auch NRW-Unternehmerpräsident Arndt G. Kirchhoff nutzte den Tag. Er bezeichnete die anstehende Europawahl als "eine der wichtigsten Wahlen seit Bestehen der Europäischen Union" , die nicht zu einer destruktiven Protestwahl werden dürfe. Ein "Dexit" würde Deutschland ruinieren. Kirchhoff nahm die Bundesregierung in die Mangel: Sie solle sich zusammenreißen und außerdem die Wirtschaft entlasten.

Die Landesregierung stehe für eine problembewusstere Politik, so der Unternehmerpräsident, doch auch sie könne ihren Teil dazu beitragen, Unternehmen zu unterstützen, beispielsweise durch vereinfachte Planungs- und Genehmigungsverfahren.

Der Politische Aschermittwoch ist auch Thema im WDR Fernsehen am 14.02 sowie im Hörfunk.