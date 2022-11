Der "Entfesseler" Pinkwart geht zurück an die Uni

Susanne Schneider aus Schwerte rückt im Landtag nach

"Die FDP-Faktion verliert mit Andreas Pinkwart einen erfahrenen Landespolitiker", sagt Henning Höne, Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion NRW, und dankte Pinkwart für "politische Impulse und das große Engagement".

In den Landtag nachrücken wird Susanne Schneider aus Schwerte im Kreis Unna. Sie hatte den Wiedereinzug in den Landtag bei der vergangenen Wahl verpasst, nachdem die FDP deutlich an Stimmen verloren hatte und nur bei 5,9 Prozent gelandet war.

