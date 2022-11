Insgesamt gibt es unter den Berufstätigen in NRW mehr Pendler als Nicht-Pendler: 4,8 Millionen Menschen fuhren im vergangenen Jahr über die Grenzen ihres Wohnorts hinweg zur Arbeit. 4,3 Millionen Personen wohnten in derselben Gemeinde, in der sie auch arbeiteten. Das geht aus aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamtes IT.NRW hervor.

Nach Angaben der Statistiker gibt es in NRW zwei Haupt-Pendel-Strecken: die Nord-Süd-Achse am Rhein entlang, zwischen Bonn und Duisburg. Und die West-Ost-Achse von Mönchengladbach durchs Ruhrgebiet bis nach Dortmund und weiter nach Bielefeld.

Pendleratlas für ganz Deutschland

In 90 Städten und Gemeinden in NRW war nach Angaben von IT.NRW im vergangenen Jahr die Zahl der "einpendelnden" Personen höher als die der "auspendelnden". Die Top-3-Städte in NRW , in die die Menschen zum Arbeiten gefahren sind, sind demnach Köln mit 346.086 Pendlern, Düsseldorf mit 319.747 und Essen mit 157.637. Damit befinden sich diese Städte auch unter den zehn Städten mit den höchsten Einpendelzahlen Deutschlands.

Insgesamt pendelten im vergangenen Jahr deutschlandweit 23,8 Millionen über die Grenzen ihres Wohnortes hinweg zur Arbeit.

Ein neuer Pendleratlas zeigt nun erstmals Daten für alle Gemeinden Deutschlands in einer interaktiven Karte. Darin sieht man etwa, dass jeden Tag 1.400 Menschen von Bonn nach Berlin pendeln. Oder dass nirgendwo so viele Menschen an ihrem Wohnort arbeiten wie in Münster.