Politik gibt zu: NRW ist Stauland Nr. 1 - und wird es wohl noch lange bleiben

Demnach summierte sich im Jahr 2023 die Dauer aller Verkehrsstörungen auf den mehr als 2.200 Autobahnkilometern in NRW auf gut 143.600 Stunden. Das sind nach Angaben des ADAC Nordrhein 38 Prozent mehr als 2022.

Krischer: "Gut, dass wir so viele Baustellen haben"

Krischer: "Wir haben die meisten Autobahnen."

Und daran wird sich so schnell auch nichts ändern, meint der aktuelle NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne): "Wir haben die meisten Autobahnen, wir haben die meisten Autos, wir haben die meiste Industrie und die meisten Menschen. Ich fürchte, NRW wird am Ende immer das Bundesland sein, das die meisten Staus hat" , so Krischer gegenüber dem WDR. Wie auch sein Vor-Vorgänger Hendrik Wüst sieht er die Baustellen als Hauptursache für die Staus - und verweist ebenso wie Wüst lieber auf die positiven Effekte: "Es ist gut, dass wir diese vielen Baustellen im Land haben. Das zeigt nämlich, dass die Infrastruktur saniert wird."

Und Sanierung ist der Landesregierung derzeit wichtiger als der Neubau: "Die allererste Priorisierung ist die Sanierung und der Erhalt" , betont Krischer. Dort, wo es "sinnvoll und nötig ist" . werde zwar auch ausgebaut. "Nur wir können nicht ausbauen und am andere Ende die Infrastruktur verfallen lassen."

SPD fordert: "Bitte Wende(n)"

Die SPD im Düsseldorfer Landtag sieht NRW hingegen bereits im "Superstau" versinken: "Nichts hat sich verbessert, seitdem Hendrik Wüst das Lenkrad übernommen hat - weder als Verkehrsminister, noch als Ministerpräsident hat er dazu beigetragen, in Nordrhein-Westfalen eine Verkehrswende einzuleiten und den alltäglichen Superstau zu bekämpfen" , kritisiert Jochen Ott ( SPD ), Oppositionsführer im Düsseldorfer Landtag. Und auch unter Oliver Krischer wäre keine Besserung in Sicht. "Die schwarz-grüne Landesregierung fühlt sich für unsere Infrastruktur nach wie vor nicht verantwortlich. Das muss sich endlich ändern, schließlich müssen Bundes-, Landes- und kommunale Straßen in einem echten Konzept ineinandergreifen."

Bahn (k)eine Alternative zur Straße?