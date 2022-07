NRW-Schulministerin Feller will Corona-Regeln an Schulen früher kommunizieren

Stand: 07.07.2022, 10:47 Uhr

Was in Sachen Corona an den Schulen nach den Sommerferien gilt? Das will die neue Schulministerin Dorothee Feller (CDU) nicht erst am letzten Ferientag kommunizieren, verspricht sie im WDR-Interview.