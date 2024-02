Germanwings-Katastrophe: Witwe des Piloten erhält Landesverdienstorden

Die Erinnerungen an den Todestag ihres Mannes seien nach wie vor sehr stark: " Insbesondere werden die Erinnerungen immer präsenter, je näher der Todestag auch tatsächlich im Datum des Jahres rückt ", so die Düsseldorferin. Annika Sondenheimer und ihre Kinder – damals erst drei und fünf Jahre alt - sind plötzlich alleine. Unter Schock und voller Trauer.

Hilfe in der Trauer

" Wir haben von der ersten Sekunde an, nachdem klar war, was passiert ist, sehr viel Hilfe, sehr viel Unterstützung erfahren ", berichtet Sondenheimer: " Sowohl meine Kinder als auch ich als auch unsere ganzen näheren Angehörigen. Und wir haben uns auch zu keiner Zeit alleine gefühlt. "

Was Sondenheimer und ihren Kindern besonders hilft, ist die Unterstützung durch professionelle Trauerbegleiter: "Ich hatte mich damals mit dem Thema Trauer noch gar nicht auseinandergesetzt und Trauerbegleitung hat mir von den Begrifflichkeiten her auch gar nichts gesagt ", so die Juristin. " Wir hatten das große Glück, dass eine Einrichtung direkt zu uns ins Haus gekommen ist - zwei Trauerbegleiter, die da waren für unsere gesamte Familie und direkt akut mit uns gesprochen haben. Das war eine große, große Hilfe für uns. "

Der Tod verändert das Leben

Annika Sondenheimer

Die Trauerbegleiter helfen der Witwe und ihren Kindern " bei allem, was danach für uns kam. Was für uns anstand an Entscheidungen. Was auf uns zukam bei der Beerdigung und was auch in den folgenden Monaten passierte. "



Die Erfahrung mit dem Tod verändert Annika Sondenheimers Leben. Sie beschließt, selbst ehrenamtlich Menschen zu helfen, die einen Verlust erlitten haben. Und sie lässt sich zur Trauerbegleiterin ausbilden: " Weil ich diese Unterstützungsleistung als so wertvoll empfunden habe und so wichtig, dass ich gesagt habe, das möchte ich auch anderen Menschen zuteil werden lassen. "

Die Düsseldorferin nutzt die Spenden nach der Germanwings-Katastrophe und gründet 2017 einen Stiftungsfonds. Er trägt den Namen ihres Mannes, Patrick Sondenheimer. Der Stiftungsfond macht es sich zur Aufgabe, Trauernden Hilfe zu ermöglichen: "Wir vermitteln Trauerbegleiterinnen und Trauerbegleiter in die Familien. Wir leisten aber auch Aufklärungsarbeit: Was ist eine Trauerbegleitung eigentlich? Was passiert in einem Trauerprozess? ", erklärt sie.

Zurzeit baut die Stiftung auch Trauergruppen auf: " Wir haben ein Angebot für junge Trauernde in Düsseldorf. Das sind junge Menschen im Alter von Ende 20 bis Mitte 30, die einen Elternteil verloren haben oder womöglich auch einen Partner."

Ein Orden für das Ehrenamt