Landesregierung fördert Fahrradprofessur in NRW

Fahrradfahren ist gesund, leise, produziert keine Abgase und ist auf vielen Strecken eine schnelle Möglichkeit des Individualverkehrs. Für zahlreiche Verkehrsplanerinnen und -planer ist das Fahrrad deshalb ein Schlüssel der Verkehrswende. Immer mehr Menschen steigen aufs Rad, der Bedarf an Radwegen ist groß in NRW - der Mangel an Fachpersonal in den Verwaltungen ebenso.

Diesem Fachkräftemangel in der Planung und dem Bau der Radverkehrsinfrastruktur will die NRW-Landesregierung aus CDU und Grünen entgegenwirken. Darum fördere man eine Fahrradprofessur aus Landesmitteln, teilte das NRW-Verkehrsministerium am Mittwoch mit.

Krischer: Förderung der akademischen Schiene

Umwelt- und Verkehrsminister Oliver Krischer (Bündnis 90/Die Grünen) sagte: " In Nordrhein-Westfalen sollen Fachkräfte insbesondere für den Landesbetrieb Straßenbau und den kommunalen Bereich auf hohem Niveau ausgebildet werden." Mit einer Professur könne die Landesregierung "auch über die akademische Schiene für eine langfristige Ausbaubeschleunigung der Radverkehrsinfrastruktur sorgen".

Bewerbungsverfahren für Unis und Hochschulen

Es gibt ein zweistufiges Verfahren für Hochschulen und Universitäten, um sich für eine Professur mit dem Studieninhalt Radverkehr zu bewerben. Bis Ende Oktober läuft ein " Interessenbekundungsverfahren " - auf maximal 20 Seiten sollen die Strukturen und Inhalte des künftigen Lehrstuhls skizziert werden.