"Letzte Generation": Innenminister Reul hält Verdacht auf kriminelle Vereinigung für möglich

Die Klimabewegung "Fridays for Future" schätzt der NRW-Innenminister dagegen anders ein. Ihre Anhänger hätten die gesetzlich vorgegebenen Grenzen in der Regel eingehalten.

Verdacht auf "kriminelle Vereinigung" steht im Raum

Vergangene Woche hatte sich die Innenministerkonferenz geeinigt, in den kommenden Monaten ein Lagebild zu erstellen und damit mehr über die "Letzte Generation" zu erfahren. NRW -Innenminister Reul findet: Mit ihrem organisierten Vorgehen komme die Gruppe " in die Nähe von dem Verdacht, eine kriminelle Vereinigung zu sein ". Bevor man so eine Ansage mache, müsse man aber gründlich prüfen.

Kein Beobachtungsobjekt für den Verfassungsschutz

"Letzte Generation" hatte in den vergangenen Monaten immer wieder Straßen blockiert, Kunstwerke attackiert oder etwa den Hauptstadtflughafen BER zeitweise lahmgelegt. Der Chef des Bundesverfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, sagte neulich, er erkenne gegenwärtig nicht, dass sich die Gruppierung gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung richte. Deshalb sei sie kein Beobachtungsobjekt für den Verfassungsschutz.