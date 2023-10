Landesparteitag der CDU stärkt Wüst kräftig den Rücken

Der 45. Landesparteitag der NRW - CDU hat sich am Samstag in Hürth in Geschlossenheit geübt. Der Bundesvorsitzende Friedrich Merz und der Landesvorsitzende Hendrik Wüst demonstrierten große Einigkeit. Das sah im Juni noch ganz anders aus. Da hatte Merz im ZDF kräftig gegen Wüst ausgeteilt: "Die Unzufriedenheit mit Regierungen in den Ländern - auch in NRW - ist fast so groß wie mit der Regierung im Bund." Zuvor waren Äußerungen Wüsts als Ambitionen aufs Kanzleramt gedeutet worden.

Friedrich Merz

In Hürth spielte Merz dies in seinem Grußwort an den Parteitag runter: "Lieber Hendrik, im Juni sind wir eine kleine Kurve gefahren." Er sagte es leise, beiläufig und dann kraftvoll und laut das Bekenntnis, "wir arbeiten eng, freundschaftlich ohne Widerspruch zusammen" . Aber um die Machtverhältnisse klarzumachen, sagte Merz am Ende seiner Ausführungen zur Migrationspolitik an Wüst gewandt: "Das wird nicht in der MPK entschieden, sondern im Bundestag."

In der Sache waren sich Merz und Wüst einig. Der Leitantrag des Landesvorstands zur Migrationspolitik stützte in weiten Teilen die Linie der Bundes-CDU.

Die Migrationsleitlinie der NRW-CDU

Im Leitantrag Migration sind in erster Linie Maßnahmen aufgelistet, die die Bundesregierung und die EU umsetzen müssten. Die Grundlinie sieht wie folgt aus: "Das christliche Menschenbild gebietet es uns, Menschen in Not zu helfen." Aber Menschen, die keine Aussicht auf Bleiberecht haben, sollen nicht mehr nach Europa und Deutschland kommen. Darum solle das EU-Türkei-Abkommen reaktiviert werden und ähnliche Abkommen mit weiteren Ländern, insbesondere in Nordafrika geschlossen werden.

Der Schutz der EU -Außengrenzen solle gestärkt werden und die Liste der sicheren Herkunftsstaaten ausgeweitet. Wenn die Anerkennungsquote der Asylsuchenden für ein Land unter fünf Prozent liege, solle eine entsprechende Klassifizierung erfolgen.

Wüst mit starkem Ergebnis bei Vorstandswahl

Hendrik Wüst hielt im Vergleich zu Merz die schwächere Rede: Das Meiste seiner Ausführungen dürften die Delegierten, allesamt Politprofis, wohl schon einmal gehört haben. Darum stieg während der Wüst-Rede auch der Lautstärkepegel im Saal merklich, viele der 680 Delegierten waren mit ihrer Aufmerksamkeit bei anderen Dingen. Doch das schlug sich nicht im Wahlergebnis wieder: 96,7 Prozent stimmten für den Landesvorsitzenden. Es zeigt: Hendrik Wüst ist im neuen Amt als Landesvorsitzender angekommen und kann eine bemerkenswerte Kontinuität bei dem Wahlergebnis aufzeigen.

Zwei Jahre zuvor, als er in Bielefeld das Amt vom gescheiterten Kanzlerkandidaten Armin Laschet übernahm, waren es 98,3 Prozent. Damals war es ein Vertrauensvorschuss, diesmal eine Bilanz seiner ersten beiden Jahre als Chef des größten Landesverbands der CDU. Ein Ergebnis mit stabilem Rückenwind.

Schlechter schnitt Wüsts Generalsekretär ab: Paul Ziemiak, der als Generalsekretär der Bundes-CDU die verlorene Bundestagswahl mitverantwortete, war von Wüst überraschend zum "General" der NRW-CDU gemacht worden. Erstmals stellte sich Ziemiak den Delegierten in NRW in diesem Amt zur Wahl und erhielt 87,4 Prozent der Stimmen.

Die weiteren Vorstandsmitglieder

Als Stellvertreterinnen und -vertreter des Vorsitzenden wurden fünf Personen in den Vorstand gewählt: Ina Scharrenbach (85,2 Prozent), Daniel Sieveke (76,0 Prozent), Sabine Verheyen (74,9 Prozent) und Elisabeth Winkelmeier-Becker (63,9 Prozent). Erstmals in den Vorstand gewählt wurde Jan Heinisch (87,9 Prozent). Er ist für Herbert Reul nachgerückt, der nicht mehr antrat.

Auftakt mit starkem politischem Signal zu Israel

Ron Prosor spricht zu den Delegierten

Relativ kurzfristig war das Programm des Landesparteitags um einen wichtigen Punkt ergänzt worden. Der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, sprach zu den Delegierten. Es war ein hochpolitischer, aktueller, aber auch emotionaler Auftakt, der eine überzeugende und sehr warme Solidaritätswelle nach Israel sandte.

Getragen von einem kräftigen Applaus, betrat Prosor das Podium. "Ich fühle die Freundschaft und Solidarität mit Israel" , sagte Prosor sichtlich bewegt und bedankte sich für die uneingeschränkte Unterstützung. In einer auch in Deutschland aufgeheizten und kontroversen Diskussion zum Nahost-Krieg, stellte Prosor unmissverständlich die Positionen Israels dar: Die Strukturen des Hamas-Terrors müssten beseitigt werden, "sonst können wir nicht in dieser Region als jüdischer Staat überleben" . Die Hamas sei für die humanitäre Lage im Gazastreifen verantwortlich, sie hätte ihre Kommandozentrale beispielsweise unter ein Krankenhaus gelegt.

Bitte um Unterstützung Deutschlands bei der UNO