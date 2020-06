Giftige Tiere in NRW nicht mehr zu kaufen

Ihr Biss kann töten, ihre Anwesenheit eine ganze Stadt in Aufregung versetzen: Im Sommer 2019 entwich eine Monokelkobra in Herne ihrem Halter. Das bräunliche, hochgiftige Tier war tagelang nicht auffindbar - und machte dadurch bundesweit Schlagzeilen. Die ganze Stadt hielt den Atem an, bis das Tier schließlich eingefangen werden konnte.

Seitdem diskutiert die NRW-Politik über ein Gesetz zum Umgang mit hochgiftigen Tieren. Auch, da der Vorfall in Herne kein Einzelfall ist.