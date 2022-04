Männerhilfetelefon wird deutlich stärker nachgefragt

Gewalt gegen Männer – das sei immer noch ein Tabuthema, sagt die nordrhein-westfälische Gleichstellungsministerin Ina Scharrenbach (CDU). Um dieses Tabu aufzubrechen, hat das Land NRW vor zwei Jahren zusammen mit Bayern das "Männerhilfetelefon“ eingerichtet – ein Hilfsangebot, an das sich Männer, die Gewalt erfahren haben, aber auch ihre Angehörige oder Fachkräfte von anderen Beratungsstellen wenden können. Per Anruf, per Mail oder Online-Chat. Das Land NRW fördert das Projekt mit rund 107.000 Euro jährlich. Mittlerweile ist NRW neben Bayern auch Baden-Württemberg bei der Hotline eingestiegen.

In vielen gemeldeten Fällen ist die Täterin die (Ex-)Partnerin

Das Angebot werde immer intensiver wahrgenommen, sagt Scharrenbach. Im Jahr 2020 waren es rund 1.500 Personen die sich bei dem Hilfetelefon gemeldet haben, im Vorjahr hatte sich mit mehr als 3.000 Personen diese Zahl verdoppelt.

Rund 60 Prozent der Betroffenen kämen aus einem mittleren oder gehobenem Sozialniveau, 40 Prozent aus einer prekären sozialen Lage. Dieses Verhältnis sei "erstaunlich“ , so Scharrenbach.

Rund zwei Drittel der betroffenen Männer berichteten von psychischer Gewalt, fast die Hälfte von körperlicher Gewalt. In fast zwei Drittel der Gewalterfahrungen ging es dabei um Taten durch eine aktuelle oder ehemalige Partnerin, bei knapp einem Fünftel ging es um Gewalt durch andere Familienangehörige. Gewalttaten in schwulen Beziehungen werden dem Telefon bislang kaum gemeldet - bei Gewalt in der Partnerschaft ist in 95 Prozent der Fälle die der Hotline gemeldet werden die Täterin eine Frau.

Zu wenige ältere Männer erreicht