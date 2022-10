Bekommt NRW eine neue Gas-Pipeline?

Wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine musste Deutschland seine Gasversorgung umstellen. Vorher kam ein großer Teil aus Russland, seit Anfang September kommt aber nichts mehr.

Seit Monaten bereitet sich Deutschland darauf vor. Unter anderem werden Flüssiggas-Terminals in Norddeutschland gebaut, wo entsprechende Schiffe anlanden können, um deutschen Haushalte und die Industrie mit dem Energieträger Gas zu versorgen.

Die Zeelink-Gaspipeline.

Geographisch näher an NRW liegen die Terminals in den Niederlanden und Belgien. Von dort aus kommt bereits Gas nach NRW. Die Landesregierung will nun mehr Gas vom LNG-Terminal in Zeebrügge in Belgien importieren. Über die Zeelink-Pipeline können von Zeebrügge nach NRW normalerweise 22 Millionen Kubikmeter Gas transportiert werden.

Aktuell sind es wegen der Gaskrise 30 Millionen Kubikmeter. So eine erhöhte Liefermenge ist aber nur kurzfristig möglich. Langfristig will die NRW-Landesregierung jetzt die Kapazität auf 34 Millionen Kubikmeter erhöhen. Dafür müsste aber eine 48 Kilometer lange Pipeline in Belgien gebaut werden.

Nur Zusage des Bundes fehlt

Belgien hat bereits zugesagt, die Pipeline zu bauen und ist im Austausch mit der Bundesnetzagentur über regulatorische und technische Voraussetzungen. "Die Landesregierung erwartet, dass der Bund gegenüber den belgischen Partnern verbindliche Zusagen in der notwendigen Form zeitnah macht.", teilt ein Sprecher des NRW-Europaministerium dem WDR-Magazin Westpol mit.