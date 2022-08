Naturschutzflächen in NRW wachsen

Der Umfang der Naturschutzflächen hat in Nordrhein-Westfalen einen neuen Höchststand erreicht. Nach Berechnungen des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) erreichten die Naturschutzflächen 2021 eine Ausdehnung von rund 297.000 Hektar. Das entspreche einem Anteil an der Landesfläche von 8,7 Prozent, teilte das Umweltministerium mit. Im Vergleich zu 2020 ergibt sich aus den Daten ein Zuwachs von 10.300 Hektar in Jahresfrist.