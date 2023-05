Merkel wird Staatspreisträgerin in NRW

Der Staatspreis ist die höchste Auszeichnung, die das Land Nordrhein-Westfalen zu vergeben hat. Und da sei die Bundeskanzlerin "außer Dienst" , Dr. Angela Merkel, eine würdige Preisträgerin, sagt Thorsten Schick, Chef der CDU -Fraktion im NRW Landtag: "Gerade bei Angela Merkel glaube ich, gibt es keinen Zweifel daran, dass sie in der CDU gewertschätzt wird für das, was sie in ihren 16 Regierungsjahren für Deutschland geleistet hat."