Justizministerium will Knastarbeit besser bezahlen

Kein Haftkostenbeitrag für NRW-Häftlinge

Von einer Möglichkeit, die die höchsten deutschen Richter in Karlsruhe in ihrem Urteil explizit eröffnet hatten, will Benjamin Limbach offenbar nicht Gebrauch machen: eine angemessene Haftkostenbeteiligung, quasi eine Art Miete für die Zelle. Ein solches Instrument kommt im Gesetzesentwurf nicht vor.

Das Bundesverfassungsgericht hatte allerdings bereits festgehalten, dass so eine Kostenbeteiligung nicht komplett mit dem Lohn verrechnet werden dürfe.

Gefangene sollen künftig Zahnarzttermin mitfinanzieren

Laut dem Gesetzesentwurf sollen Gefangene in Nordrhein-Westfalen künftig anteilig ihren Zahnarzttermin mitbezahlen. Das Justizministerium schlägt dafür eine Regelung wie bei gesetzlich Krankenversicherten vor. Außerdem beinhaltet das Vorhaben mehr arbeitsfreie Tage. Es soll im Jahr maximal zwölf Tage dieses Urlaubs vom Knastjob geben.

Das Ministerium hat den Gesetzesentwurf nun Fachverbänden vorgelegt. Anschließend muss ihn die Landesregierung beschließen, dann würde er vom Landtag beraten werden. Die Frist des Bundesverfassungsgerichts zur Neuregelung läuft noch bis Ende Juni 2025 . Neben NRW hat auch Bayern eine solche Frist gesetzt bekommen. Viele andere Bundesländer, dürften freiwillig ihre Arbeitsbedingungen für Häftlinge ändern.

Über dieses Thema berichtet der WDR auch in seinen Hörfunknachrichten am 13.6.2024.