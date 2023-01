Kinder als Versuchskaninchen: Studie untersucht Medikamentenmissbrauch in NRW

Hier, in ihrem Schaukelstuhl, fühlt sich Petra Westerteicher sicher. Die 66-Jährige wippt unentwegt hin und her, während sie das erste Mal öffentlich erzählt, was ihr in ihrer Kindheit in Heimen und psychiatrischen Einrichtungen in NRW angetan wurde. "Es war die Hölle praktisch für uns alle, schlimmer als ne Hölle" , sagt die Düsseldorferin. "Ich hab so viele Schläge bekommen mit Holzlatschen, mit Kleiderbügeln, mit Gürteln. Das können Sie sich gar nicht vorstellen."

Petra Westerteicher

Petra Westerteicher hat ihre gesamte Kindheit und Jugend in Heimen und psychiatrischen Einrichtungen verbracht, in Düsseldorf, Solingen, Bonn. Direkt nach ihrer Geburt gab ihre Mutter sie ab - was für Westerteicher folgte, war eine Kindheit voller Gewalt. Sie wehrte sich auch gegen das, was ihr angetan wurde.

"Diese Kinder sind aufgegeben worden"

Aber ihre Geschichte geht über die Gewalt hinaus. Petra Westerteicher erhielt Medikamente, wie viele andere Kinder in Heimen in der Nachkriegszeit auch - und zwar nicht aus therapeutischen Gründen. Eine vom Land in Auftrag gegebene Studie soll nun herausfinden, wie schlimm der Medikamentenmissbrauch in den NRW-Einrichtungen zwischen 1946 und 1980 wirklich war.