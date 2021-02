Zwei Landtagsabgeordnete ließen sich und ihre Frauen impfen

Wollte "als Vorbild" vorangehen

Der FDP-Politiker Ralph Bombis bei einer Sitzung des NRW-Landtags.

In dieser Eigenschaft sei er " immer mal wieder vor Ort " und habe auch Kontakt zu den Bewohnern. Seine Ehefrau sei Prokuristin in den Einrichtungen.



Zu der Impfung habe er sich entschieden, weil er eine gewisse " Impfzögerlichkeit beim Pflegepersonal " der Einrichtungen festgestellt habe. Deshalb habe er als " Vorbild " vorangehen wollen.



Laut Impfverordnung des Bundes soll aktuell nur das Personal geimpft werden, das alte Menschen " behandelt, betreut oder pflegt ". Bombis sagte dem WDR, seine Entscheidung sei " nach gründlicher Abwägung " erfolgt. " Ich würde das auch wieder tun."



Das NRW -Gesundheitsministerium sowie die FDP -Landtagsfraktion sind für eine Stellungnahme angefragt.

Auch AfD-Fraktionsvorsitzender bereits geimpft

Markus Wagner (AfD)

Nach WDR-Informationen sind auch der AfD -Fraktionsvorsitzende Markus Wagner und seine Ehefrau bereits immunisiert. Wagner leitet eine Eingliederungshilfe für psychisch Kranke im Kreis Minden-Lübbecke.



Nach seinen Angaben haben sowohl er als auch seine Frau, die als Prokuristin in der Einrichtung arbeite, engen Kontakt zu Mitarbeitern aber auch zu Bewohnern. Außerdem wolle er, ebenso wie Bombis, ein Vorbild sein.

Patientenschützer fordert Strafen für Impfvordrängler

Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, sagte im WDR , die Formulierung in der Impfverordnung sei klar: Die " Tätigkeit am Menschen ", die zur Impfung in Pflegeheimen berechtige, habe nicht zu tun mit Tätigkeiten in der Verwaltung, der Buchhaltung oder in der Küche.