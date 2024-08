Luxus-Schleuser: FDP erwägt Untersuchungsausschuss

Moritz Körner, FDP

Die NRW -Liberalen erhöhen den Druck in der Luxus-Schleuser-Affäre. Moritz Körner, Generalsekretär der FDP NRW , schließt auch einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss nicht mehr aus, um die Aufklärung voranzutreiben. Für Körner beschädigen die illegalen Aufenthaltsgenehmigungen für wohlhabende Chinesen "das Vertrauen in Politik und Behörden" . Dem WDR teilt er weiter mit, die FDP ziehe einen Untersuchungsausschuss "ernsthaft in Betracht" .

"Unsere Forderung als Freie Demokraten ist klar: Die Landesregierung muss aktiv in die Aufklärung eingreifen! Die bisherige Passivität ist nicht länger hinnehmbar. Ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss des Landtags NRW ist deshalb eine Option, die wir ernsthaft in Betracht ziehen müssen." Moritz Körner, Generalsekretär der FDP-NRW

Hürde: parlamentarische Mehrheitsfindung