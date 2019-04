Weiterhin zu hohe Werte, aber ein bisschen besser als im Jahr zuvor: So lässt sich die Bilanz zur Luftqualität in NRW für 2018 zusammenfassen. Das Landesumweltministerium hat am Dienstag (23.04.2019) die offizielle Statistik veröffentlicht. Demnach hat sich die Luftqualität " leicht verbessert ".

45 Orte mit zu hohen Stickstoffdioxid-Werten

Wegen drohender Fahrverbote für Dieselautos liegt ein besonders Augenmerk auf Stickstoffdioxid ( NO2 ). Der EU -Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft wurde an 45 von 133 Messstellen überschritten (2017: 49 Standorte). Insgesamt ging die Belastung im Schnitt um einen Mikrogramm pro Kubikmeter zurück.

Der Autoverkehr gilt als Hauptverursacher