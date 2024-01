Bessere Luft in NRW

Für die Feinstaub-Belastung gibt es eine gute Nachricht: Die Grenzwerte werden überall in NRW eingehalten, sie sind auch fast überall weiter gesunken. Das teilte das Landesumweltam am Dienstag mit. Nur an einer Messstation in Simmerath stieg der Wert aufgrund eines Bauprojektes in der Nähe.

Beim Stickstoffdioxid sind die Daten noch nicht vollständig, weil nicht alle der fast 140 Mess-Stationen in NRW schon ausgewertet sind. Ergebnisse liegen bislang nur für die 58 Standorte mit automatischer Messung vor. Bei den restlichen 78 Stationen dauert die vollständige Auswertung noch bis März.

Stickstoffdioxid-Überschreitung nur an einem Ort