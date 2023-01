Lützerath-Proteste: Innenminister Reul muss sich vielen Fragen stellen

Schäffer: "Auch Gewalt von Demonstrierenden"

Während die SPD Innenminister Herbert Reul wegen der Vorfälle unter Druck sieht, verweisen die in NRW mitregierenden Grünen in dem Zusammenhang auf die Gewalt der Demonstrationsteilnehmer. "Ich finde es wichtig, zu betonen, dass es bei der Demonstration am Samstag auch Gewalt von Demonstrierenden gegeben hat" , sagte Verena Schäffer. Fraktionsvorsitzende und innenpolitische Sprecherin der Grünen.

Gleichzeitig gebe es aber auch Bilder, die "ein sehr hartes Vorgehen der Polizei" zeigen. "Das gehört natürlich auch nachbereitet" , so Schäffer weiter.

