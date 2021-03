Weitere Lockerungen vorerst wohl nicht in Sicht

Beim letzten Treffen der Länderchefs mit der Kanzlerin war vereinbart worden, dass am 22. März, wenn die Runde wieder zusammenkommt, eventuell weitere Lockerungen beschlossen werden könnten: etwa für die Außengastronomie, für Theater, Konzerthäuser, Kinos oder im Sport. Bedingung dafür war, dass die 7-Tages-Inzidenz in NRW " stabil oder sinkend" unter 100 liege.

Wäre die Tendenz dementsprechend, könnten laut geltender Coronaschutzverordnung sogar schon jetzt Änderungen geplant werden.