Kommen bald weniger Schwarzfahrer ins Gefängnis?

Das Reformvorhaben des Bundesjustizministers werde er "konstruktiv und kritisch" begleiten, kündigte Limbach an. "Ich finde die Idee gut und diskussionswürdig. Wir müssen aber auch selber gucken: Was können wir machen?" Eine Möglichkeit wäre etwa die Verbesserung des Informationsflusses. Man müsse deutlicher machen, dass man Ersatzfreiheitsstrafen auch durch gemeinnützige Arbeit ersetzen könne, so Limbach.